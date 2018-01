Paes distribui em escola pública Banco Imobiliário com marcas da própria gestão

RIO - Uma edição especial do tradicional jogo de tabuleiro Banco Imobiliário, carregada de elogios a obras e programas do prefeito da cidade, Eduardo Paes (PMDB), está sendo distribuída em escolas públicas municipais do Rio de Janeiro.

O jogador não compra mais imóveis em bairros tradicionais de São Paulo ou do Rio, como na versão tradicional, mas passa a investir seus recursos em iniciativas como BRTs (via exclusiva para ônibus), Clínica da Família, Museu do Amanhã, Bairro Carioca, entre outras da administração Paes.

Ao custo de R$ 1,05 milhão, a prefeitura comprou 20 mil unidades para distribuir nas escolas e dar como prêmio aos melhores alunos da rede municipal. Os jogos começaram a ser entregues na segunda-feira.

As cartas que integram o "Banco Imobiliário - Cidade Olímpica" explicam em detalhes o objetivo das obras, o funcionamento de programas públicos e até a estrutura de algumas das autarquias municipais em que o jogador pode investir - como a RioFilme, empresa que atua na distribuição, expansão e estímulo da produção audiovisual, e a Comlurb, companhia de limpeza pública do município.

A caixa do jogo traz ilustrações do Cristo Redentor, Pão de Açúcar, Arcos da Lapa, entre outros ícones do Rio. O caso foi revelado pela edição desta quinta-feira do jornal O Dia.

"Jogo clássico". De acordo com nota da prefeitura, a empresa Estrela, que produz o Banco Imobiliário, entrou em contato com a administração municipal e apresentou o projeto do jogo. A prefeitura autorizou a cessão do uso da imagem e ainda pagou R$ 1,05 milhão para comprar as unidades que serão distribuídas.

"O Banco Imobiliário é um jogo clássico, com diversas edições especiais, entre as quais a 'Cidade Olímpica', que vai divulgar o Rio de Janeiro, cidade que será sede dos principais eventos internacionais nos próximos anos", justifica a nota.