Paes defende aumento de endividamento dos municípios O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PMDB), afirmou nesta segunda-feira, 24, que o Brasil precisa dar prioridade ao investimento em transporte público. "Não há como subsidiar o transporte privado e não investir no transporte público", disse Paes, ao chegar à reunião em Brasília da Frente Nacional de Prefeitos (FNP). O encontro reúne prefeitos de capitais do País com o objetivo de afinar a pauta que será discutida logo mais no Palácio do Planalto, às 16 horas, em reunião marcada pela presidente Dilma Rousseff.