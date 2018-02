Paes critica articulação do PMDB com Cesar Maia O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, reagiu à articulação do PMDB para se aproximar do DEM, oferecendo a vaga de candidato ao Senado Federal ao ex-prefeito Cesar Maia, na chapa de reeleição do governador Luiz Fernando Pezão. Em nota, Paes defendeu que o senador Francisco Dornelles (PP) ocupe o lugar na chapa do ex-governador Sérgio Cabral Filho, que deve anunciar nesta segunda-feira, 23, a desistência de concorrer ao Senado.