Padre mediará debate de candidatos em TVs católicas

Também formado em jornalismo e diretor-geral da TV Aparecida, padre Cesar diz que o evento deve contar com a presença dos principais presidenciáveis, e promete um debate "espinhoso" com os temas que interessam à Igreja, como aborto, pesquisas com células-tronco, Plano Nacional de Direitos Humanos e exposição de símbolos religiosos em repartições públicas.

Para o padre, "falar que não se deve misturar política e religião é ignorância". A candidata do PT, Dilma Rousseff, ainda não teve a participação confirmada pela sua assessoria de imprensa.

Blocos

O debate será composto de quatro blocos. O primeiro terá uma pergunta inicial feita a todos pelo padre Cesar, fora da temática religiosa. Em seguida, haverá o sorteio de perguntas pré-selecionadas, feitas pelo padre a todos os candidatos.

No segundo bloco, as perguntas serão formuladas por três jornalistas convidados pelas emissoras. No terceiro bloco, membros de pastorais e movimentos ligados à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) serão os autores das perguntas. "Queremos mostrar a cara da Igreja, que não é feita apenas de padres", disse.

No último bloco, haverá o sorteio de temas relativos a algum problema do País. Cada candidato terá de responder à pergunta "Como você resolverá o problema?". A seguir, os candidatos farão as considerações finais. Uma equipe de advogados deve acompanhar a realização do debate.