Padilha: Vaccarezza é o novo líder do governo na Câmara

Mas quando um repórter perguntou se também serão substituídos os líderes do governo no Senado e no Congresso, o ministro de Relações Institucionais respondeu que continuarão os mesmos - respectivamente, senador Romero Jucá, do PMDB-RR, e senadora Ideli Salvatti, do PT-SC. Padilha deu entrevista no Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB), onde está funcionando temporariamente o núcleo principal do governo.