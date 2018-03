Padilha tem crise de hipertensão e deixa Temer sozinho no Planalto

BRASÍLIA - Com demissão de Geddel Vieira Lima da Secretaria de Governo e sem o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, que ontem teve uma crise de hipertensão, o presidente Michel Temer despacha nesta quarta-feira, 30, no Palácio do Planalto sem seus principais auxiliares. Temer mudou a rotina também ontem à noite, quando as manifestações começaram a crescer na Esplanada e foi mais cedo do que de costume para o Palácio do Jaburu. Normalmente, em dia de votações importantes como as de ontem, Temer fica com o núcleo duro no Palácio do Planalto até o resultado da votação.

Distância. Ontem, Padilha passou mal e está de licença médica pelo menos até domingo. O ministro, inclusive, já está em Porto Alegre desde ontem à noite. Padilha teve um aumento de pressão, foi ao serviço médico do Palácio para fazer um eletrocardiograma, mas o resultado não apresentou maiores complicações. Foi a segunda vez que Padilha tem um mal-estar durante o expediente. Em setembro, o ministro teve uma crise de hipertensão e labirintite e ficou alguns dias afastado.

Após a demissão de Geddel, por conta de acusações do ex-ministro da Cultura Marcelo Calero, cresceu no Planalto a apreensão em torno da situação de Padilha, que também foi acusado pelo ex-ministro. Interlocutores do presidente reconhecem que o ministro pode ser o próximo alvo e por isso mesmo Padilha já vinha adotando uma certa "lei do silêncio".

Após deixar o cargo, na semana passada, Calero acusou ministros e o presidente Michel Temer de pressioná-lo para que interferisse para alterar um parecer do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) sobre um empreendimento imobiliário em Salvador no qual Geddel comprou um apartamento.