Padilha rebate críticas de Alckmin sobre falta d'água O candidato do PT ao governo de São Paulo, Alexandre Padilha, rebateu as críticas do atual governador e candidato à reeleição pelo PSDB, Geraldo Alckmin, de que estaria fazendo uso eleitoral da crise do sistema hídrico do Estado. "Eleitoral é o que ele está fazendo, matar (o sistema) Cantareira até a eleição", ironizou. Segundo o petista, Alckmin está vivendo "no mundo da propaganda" e governando sem sensibilidade com relação aos problemas de São Paulo. As afirmação do petista foram feitas quando ele chegou para uma agenda de campanha, na porta da montadora Ford, em São Bernardo do Campo, com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, seu padrinho político.