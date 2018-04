Padilha reage às declarações de Serra sobre dossiê O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, reagiu às declarações do candidato do PSDB ao Planalto, José Serra, de que a candidata do PT, Dilma Rousseff, deveria ter pedido desculpas e afastado assessores acusados de envolvimento na montagem do suposto dossiê contra o tucano. "Quem tem de pedir desculpas é quem está buscando relacionar esta história de dossiê, que não tem nada a ver com a pré-campanha da ministra Dilma", declarou Padilha, ao deixar o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), onde participou da reunião de coordenação política com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.