Padilha: PT sairá de eleições mais jovem e feminino

"O PT vai sair mais feminino e mais jovem do PED (Processo de Eleições Diretas)", afirmou o ministro, após acompanhar o voto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Padilha deve disputar o governo paulista pelo PT no ano que vem.

Filiados do PT vão às urnas neste domingo para escolher mais de 100 mil dirigentes em 4.808 diretórios em todo o País. O partido tem cerca de 1,7 milhão de filiados, mas 806 mil estão aptos a votar. A expectativa é de que o atual presidente da legenda, Rui Falcão, seja reeleito. Ele conta com o apoio do ex-presidente Lula e das maiores correntes políticas dentro do PT. Caso seja necessário um segundo turno nas eleições partidárias a nova votação ocorrerá em 24 de novembro.