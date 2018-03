Padilha: 'Processo eleitoral nem começou'

Cotado como um dos possíveis candidatos do PT para concorrer às eleições para o governo de São Paulo no próximo ano, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, comentou com bom humor a sua colocação em pesquisa sobre intenções de voto feita pelo Datafolha. Padilha aparece com 3% das intenções de voto na pesquisa, atrás do governador tucano Geraldo Alckmin e do presidente da Fiesp, Paulo Skaf, e do ex-prefeito Gilberto Kassab (PSD). "O processo eleitoral nem começou ainda. Vi que eu estou com 3% e que ultimamente quem começa com 3% tem dado sorte", disse Padilha.

No início da disputa pela prefeitura da capital paulista, ano passado, o atual prefeito, Fernando Haddad, também aparecia com 3% de intenções de voto. Padilha aproveitou para dizer que o PT está "bastante maduro" para fazer o processo de decisão sobre o nome que vai disputar o pleito em 2014. "Com a liderança do presidente Lula, o papel decisivo da presidenta Dilma, temos ótimos nomes para concorrer ao governo de São Paulo", disse o ministro.

Ele mencionou como possíveis candidatos petistas os ministros Aloizio Mercadante (Educação), a quem chamou de "candidato natural" do PT ao governo de São Paulo; José Eduardo Cardozo (Justiça); Guido Mantega (Fazenda); Marta Suplicy (Cultura); Miriam Belchior (Planejamento); além do prefeito de São Bernardo do Campo, Luiz Marinho.

Em um cenário diferente, sem Padilha, Cardozo aparece com 5% das intenções de voto e Mercadante com 11%, segundo o Datafolha. "Não cabe a mim me incluir em qualquer lista, mas os companheiros do PT têm colocado meu nome também. Lógico que quando a gente ouve isso sente muito orgulho, só que eu tenho muitos problemas para enfrentar na área da saúde, estou dedicado, focado no Ministério da Saúde", respondeu o ministro, ao ser questionado se entrava na lista de petistas que podem entrar na corrida pelo Palácio dos Bandeirantes. Padilha participa do Encontro Estadual de Novos Prefeitos e Prefeitas de São Paulo, que acontece em Ribeirão Preto.