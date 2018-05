Padilha: para PSDB, interior de SP é depósito de presos

Padilha disse que o PT considera o interior paulista como um "motor de desenvolvimento", lembrando do potencial agrícola da região e citando municípios geridos por prefeitos petistas, como Andradina e Araçatuba. Acompanhado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Padilha visitou mais cedo o Estaleiro Tietê, na mesma cidade. O transporte hidroviário será uma das bandeiras do pré-candidato, que afirmou que, com as balsas construídas no estaleiro, o transporte de carga no Tietê pode dobrar.

Padilha falou também sobre o direito das mulheres. O petista disse querer que o Estado seja reconhecido por respeitar esses direitos. Ele criticou o episódio recente de publicidade que foi acusada de incentivar assédio sexual no transporte público paulista. "A agência de publicidade do metrô passou a fazer ''brincadeirinha'' com assédio sexual", disse o pré-candidato. Padilha criticou também o fato de que as delegacias da mulher no Estado não funcionarem 24 horas.