Padilha: PAC 2 não terá supervisão direta de Dilma O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse esta tarde que a segunda versão do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2), que o governo pretende anunciar em março, será coordenado pelos ministérios da Casa Civil, do Planejamento e da Fazenda, o chamado GPAC. O mesmo grupo já coordena o PAC atual, mas o PAC 2 não contará com a supervisão direta da ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff.