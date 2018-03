Padilha: 'orgulho' por ser citado para governo de SP

Padilha, no entanto, negou que esteja pensando em eleições e voltou a dizer que o ministro da Educação, Aloizio Mercadante, é o "nome natural" do PT na disputa estadual em 2014. "Acho que tem excelentes nomes em discussão (no PT), o nome do ministro Mercadante, e sempre disse que é o candidato natural do PT em São Paulo", afirmou.

O ministro afirmou que, independente de quem for o escolhido em seu partido para disputar a sucessão do governador Geraldo Alckmin (PSDB), terá o seu apoio. "Quem for o indicado do PT para ser candidato a governador de São Paulo vai ter esse ministro da Saúde não só trabalhando para melhorar a saúde no País, mas também no fim de semana como companheiro que vai ajudar o PT a ganhar no Estado de São Paulo", afirmou o ministro durante cerimônia de inauguração do Centro Oncológico Antônio Ermírio de Moraes, no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo.