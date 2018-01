Padilha nega ambição de disputar governo de SP O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, declarou ao chegar ao Anhembi em São Paulo na noite desta sexta-feira que não tem ambição de ser candidato a governador do Estado em 2014. "A minha maior ambição como médico é ser o ministro da Saúde do meu país, não tenho nenhuma ambição, isso não existe", disse a jornalistas no camarote da Prefeitura de São Paulo.