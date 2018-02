Padilha: Lula disse que se dedicará à reforma política O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse hoje que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou na reunião ministerial realizada hoje pela manhã que quando deixar o governo terá como principal tarefa se dedicar à reforma política. Segundo ele, Lula deve se empenhar dentro do PT e também entre os políticos da coalizão do governo para tentar fazer caminhar essas mudanças no Congresso Nacional.