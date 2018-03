Padilha: ideia é focar votação nos 4 projetos do pré-sal O governo não quer que a disputa entre os Estados por royalties do petróleo contamine a tramitação, no Senado, dos quatro projetos do marco regulatório do pré-sal. Após reunião realizada ontem à noite com lideranças do governo na Casa e o ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que a ideia é "focar na votação dos temas centrais dos quatro projetos".