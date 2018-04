Padilha: FHC não foi tema da reunião de coordenação

Questionado sobre as últimas declarações de FHC, que duvidou das chances de êxito da transfusão de votos de Lula para Dilma porque o eleitor "desconfia de bonecos", o ministro Alexandre Padilha respondeu: "a ministra Dilma a cada dia supera desafios. Ela já superou o desafio de ser secretária de Fazenda do Rio Grande do Sul no começo dos anos 80, superou o desafio de ser secretária de Minas e Energia também no Estado do Rio Grande do Sul, superou o desafio de ser a primeira ministra mulher de Minas e Energia do País, superou o desafio de ser a primeira ministra-chefe da Casa Civil no País. A cada dia ela vai superando desafios e todo o histórico de participação dela nesse governo como ministra de Minas e Energia e também como ministra-chefe da Casa Civil, o papel que teve na coordenação, reforça ainda mais o papel protagonista e ativo dela em relação ao nosso governo e ao que pode ser no futuro do País".

Padilha voltou a falar sobre os ataques à ministra Dilma, acrescentando que "o estímulo para comparação entre os dois governos já foi feito na outra eleição e nós certamente vamos fazer". Segundo Padilha, "o exercício da defesa do nosso governo também é comparar com os governos anteriores e enquanto a oposição não falar o que quer fazer para o Brasil daqui para a frente nós só temos que comparar com o que eles fizeram".

O ministro ironizou que "a única coisa que foi dito é que querem acabar com o PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), querem mudar meta de inflação, querem mexer na taxa de câmbio, querem rever juros", referindo-se, indiretamente, às declarações do presidente do PSDB, Sérgio Guerra, que atacou o programa de aceleração econômica e criticou linhas da economia do atual governo. "Vamos debater. A partir do momento que a oposição aparecer e mostrar o projeto que quer apresentar para o Brasil vamos comparar também com o futuro", avisou Padilha.

O ministro das Relações Institucionais informou ainda que a ministra Dilma Rousseff não vai mais hoje à noite a Belo Horizonte participar da entrega de homenagem ao vice-presidente José Alencar como "Militante Honorário do PT". Padilha explicou que este era um evento interno do PT e que o presidente Lula convocou a ministra Dilma para permanecer em Brasília e participar de reuniões de governo, aqui em Brasília, entre eles, o projeto de banda larga, que poderá ser anunciado na quarta-feira.