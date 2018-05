Padilha exalta papel da mulher no PT, sem citar punição Sem citar a condenação do PT decidida nesta sexta-feira pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), pelo partido não cumprir a cota de participação feminina nas propagandas partidárias veiculadas em rádio e TV, o provável candidato ao governo de São Paulo, Alexandre Padilha, iniciou o seu discurso em evento da Caravana Horizonte Paulista, em Osasco, exaltando a participação feminina no partido. "Além das várias atividades da Caravana, tem uma que é obrigatória, que é o encontro com as mulheres", disse.