Padilha evita falar sobre candidatura para empresários Durante palestra a empresários na noite desta quinta-feira, 27, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, evitou comentar a provável candidatura pelo PT ao governo do Estado de São Paulo. Após a apresentação, os participantes do evento se mostraram curiosos sobre a postura do petista, que, indagado sobre o que esperar de seu trabalho como governador, respondeu: "2014 vamos discutir em 2014, mas pelas entrelinhas já sabem como eu penso". "Vamos precisar de um outro jantar", brincou, dizendo que só se manifestaria sobre a candidatura no próximo ano, apesar das insistências.