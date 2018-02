Padilha evita avaliar se IPTU afetará campanha petista O ministro da Saúde e provável candidato do PT ao governo do Estado de São Paulo, Alexandre Padilha, minimizou neste domingo (10) os possíveis efeitos negativos que o aumento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) poderá causar na campanha do PT para as eleições em São Paulo em 2014.