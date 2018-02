Padilha: escolha para cargos na Saúde será 'técnica' O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse na manhã de hoje, no Rio de Janeiro, que o critério para preenchimento de cargos de segundo escalão na sua pasta será "exclusivamente técnico". "Todas as sugestões interessadas na melhora da saúde no País serão ouvidas com tranquilidade", declarou.