Padilha entra em ritmo de campanha eleitoral em SP

Em evento em São Bernardo do Campo na tarde desta sexta, o deputado federal Vicentinho, do PT, disse para uma plateia de cerca de 300 pessoas que não era a hora de fazer campanha política, mas anunciou: "na condição de deputado federal, dou a notícia: esse companheiro vai sair candidato a governador pelo Estado de São Paulo". No palco, ao lado do prefeito da cidade, Luiz Marinho, e de Chioro, Padilha sorriu desconfortável.

Pela manhã, Padilha foi ao Sindicato dos Comerciários, onde participou de uma campanha de conscientização sobre hepatites e depois visitou o Hospital Samaritano, antes de ir a São Bernardo. Na cidade onde mora o ex-presidente e padrinho político, Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro visitou uma Central de Regulação Médica e o sistema de câmeras de monitoramento integradas com a Defesa Civil, autoridades de trânsito e SAMU. Além de Chioro e Marinho, o secretário de Saúde de São Paulo, José de Filipe Jr., também acompanhava Padilha. Na sequência, todos foram a pé ao teatro Cacilda Becker, no centro da cidade, para a cerimônia em que Chioro passou o cargo de presidente do Conselho dos Secretários Municipais da Saúde de São Paulo para o secretário de Bauru, Fernando Monti.

O ministro da Saúde, durante seu discurso, voltou a dizer que usará todos os meios possíveis para divulgar a campanha de vacinação de HPV. O pronunciamento do ministro na televisão sobre a campanha é objeto de questionamento por parte do PSDB à Procuradoria Geral da República. Os tucanos pedem que seja investigada eventual improbidade administrativa por promoção pessoal, o que Padilha rechaçou na manhã desta sexta. Ele defende que a campanha teve início já por conta do retorno às aulas.

No dia 28 de março, já não mais como ministro, Padilha volta a São Bernardo para receber título de cidadão são bernardense. Nos eventos da manhã, funcionários e parceiros do Ministério da Saúde se diziam "de luto" com a saída de Padilha. À tarde, o futuro candidato foi tratado como "o melhor ministro da Saúde". "O Padilha é o melhor ministro da Saúde que eu reconheço. Do nosso governo (PT), foi o melhor", disse Marinho, repetindo, segundo ele, frase da presidente Dilma Rousseff.

O ministro deixou o último evento sem falar com a imprensa para um compromisso que não foi divulgado. Na segunda, ele volta à Brasília para a posse de Chioro e depois, retorna a São Paulo onde deve, oficialmente, preparar a campanha. "Estou me preparando psicologicamente para na segunda, chegar lá e dizer: agora quem dá bola é o Santos", cantou Padilha, corintiano, brincando sobre o hino do time de Chioro, o Santos.