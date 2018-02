Padilha é tratado como candidato em evento em SP O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, foi chamado como "próximo" e "futuro" governador do Estado de São Paulo por vários filiados e lideranças petistas no evento de lançamento da candidatura de Emídio de Souza à presidência do PT paulista, na noite desta sexta-feira, 27, em São Paulo. "Não tem nada mais importante do que construir a candidatura de Padilha ao governo de São Paulo", disse o atual presidente do PT paulista, Edinho Silva.