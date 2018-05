Padilha 'é pessoa da nossa confiança', diz Berzoini O ministro de Relações Institucionais, Ricardo Berzoini, disse, em café da manhã com jornalistas, que o ex-ministro da Saúde Alexandre Padilha "é uma pessoa da nossa confiança". O ex-ministro Padilha, pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PT, está sendo bombardeado por denúncias de suposto envolvimento com o doleiro Alberto Youssef, alvo da Operação Lava a Jato da Polícia Federal. A PF suspeita de influência política do doleiro sobre Padilha, em virtude de diálogo interceptado em mensagens instantâneas.