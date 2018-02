Padilha e Jucá negociam votação de projetos prioritários O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, reuniu-se hoje com o líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-AP), para negociar a votação de projetos prioritários para o governo, como a reformulação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), que está pronto para votação no plenário do Senado.