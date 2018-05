Padilha diz que Temer se sustentaria como vice se impeachment for arquivado

Membro da Executiva Nacional do PMDB e braço-direito do vice-presidente Michel Temer, o ex-ministro Eliseu Padilha disse há pouco que Temer se sustentaria como vice de Dilma Rousseff, caso o processo de impeachment seja arquivado. Padilha está na Câmara dos Deputados para acompanhar a sessão que trata da abertura do processo contra a petista.

"Existe uma relação institucional e ela vai prosseguir enquanto ambos tiverem mandato", afirmou Padilha, que foi ministro da Aviação Civil de Dilma até o fim do ano passado. "As divergências políticas circunstanciais ou até quase permanentes não se sobrepõem ao plano institucional", ressaltou.

Padilha disse que, em reunião na noite de quinta-feira no Palácio do Jaburu, Temer reuniu políticos para fazer um mapeamento partido a partido, Estado a Estado, dos votos do impeachment. Segundo ele, hoje há uma "maioria folgada" pelo afastamento de Dilma. "O movimento de migração tem ocorrido insistentemente a nosso favor na última semana", disse.

Sobre as afirmações recentes de Dilma, que acusou Temer - sem citar seu nome - de golpe e traição, Padilha não fez comentários. "Tenho muito respeito à presidente. Prefiro não comentar as afirmações por respeito pessoal a ela", afirmou.