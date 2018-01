Padilha diz que ministério não discute nova CPMF O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse hoje que o ministério não discute neste momento a recriação da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF). Segundo ele, o debate atual da Pasta é no sentido de aprimorar a gestão dos recursos atualmente existentes. Após coletiva de imprensa no sambódromo do Anhembi, Padilha ressaltou que o debate sobre as fontes de novos recursos para a Saúde será feito mais para frente.