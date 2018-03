Padilha diz que Lula dormiu pouco, mas acordou bem

O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse nesta quinta-feira 28, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva acordou animado no Real Hospital Português, em Recife (PE), onde foi internado na noite de quarta-feira. Da janela do quarto, no 13º andar do hospital, o presidente, segundo Padilha, comentava com entusiasmo o crescimento da capital de Pernambuco e o que ainda tinha que ser feito na cidade.

Segundo relato de Padilha, Lula levantou por volta das 5h30 e acordou os ministros que o acompanharam ao hospital para conversar: Dilma Rousseff (Casa Civil), Franklin Martins (Comunicação Social) e o próprio Padilha. "O presidente passou a noite bem, demorou para dormir, mas hoje cedo estava muito animado", resumiu Padilha, ao chegar à casa da ministra Dilma Rousseff, para um encontro político com o PDT.

A preocupação do presidente, segundo o ministro, era com o discurso que faria no Forum Econômico Mundial. Ele determinou que cópia do texto fosse encaminhada ao presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, que irá representá-lo no evento, a título de sugestão.

Padilha atribuiu o mal-estar do presidente a 3 dias de agenda intensa de viagens. Ele lembrou que no início da semana, o presidente chegou a Brasília depois da 1 hora da manhã e recomeçou a agenda cedo. Segundo Padilha, o presidente nem comeu ontem no jantar oferecido pelo governador de Pernambuco, Eduardo Campos. E que o médico da Presidência, Cleber Ferreira, decidiu que Lula não deveria viajar para a Suíça, por causa da longa viagem (12 horas de ida e volta) e mais o percurso de Zurique a Davos.

Padilha não soube informar se diante dessa situação a agenda do presidente poderá ser alterada. "O presidente tem uma saúde boa e cuida dela melhor do que qualquer um de nós. O presidente caminha, faz exercícios diários e o mal estar foi fruto de uma semana cansativa", afirmou Padilha.