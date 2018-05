Padilha diz que cumpriu seu papel de ministro O ex-ministro da Saúde e pré-candidato do PT ao governo de São Paulo, Alexandre Padilha, defendeu nesta sexta-feira em coletiva de imprensa que cumpriu seu papel de ministro ao receber o deputado André Vargas (PT-PR) para falar do laboratório Labogen e encaminhar as demandas para os "ritos regulares" do ministério.