Padilha diz que cobra verdade na questão da água O ex-ministro da Saúde e provável candidato do PT ao governo de São Paulo, Alexandre Padilha, afirmou nesta sexta-feira que a Caravana Horizonte Paulista já "está incomodando o PSDB". "A gente cobra a verdade do governador (Geraldo Alckmin, PSDB) na questão da água e eles respondem com mentira", disse. Segundo Padilha, o PT terá o compromisso de cuidar do abastecimento de água no Estado.