Padilha diz não ter pressa para definir candidatura

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou nesta terça-feira "não ter pressa" sobre a definição da candidatura para a disputa do governo do Estado de São Paulo. "Se tem alguém que não tem pressa sou eu. Tenho 41 anos e vários desafios", disse, quando questionado sobre a declaração do ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, que o apontava como principal nome para a disputa.

Padilha emendou dizendo que o partido é suficientemente maduro, tem várias lideranças que seriam ótimos candidatos. Entre elas, citou a ministra da Cultura, Marta Suplicy, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, o próprio Cardozo e o prefeito de São Bernardo do Campo, Luiz Marinho.