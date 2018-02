Padilha: 'Disseram que sou candidato dentro do armário' O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, brincou com o fato de ser tratado como o nome do partido à sucessão do governador Geraldo Alckmin, em 2014, em durante evento de lançamento da candidatura do ex-prefeito de Osasco Emídio de Souza à presidência do PT de São Paulo. "Teve gente que disse que sou candidato dentro do armário, mas o fato mais importante para nós é a eleição de Emídio", disse.