Padilha discute pré-sal com líderes da base no Senado O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, terá um encontro hoje à tarde com o líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), e com os demais líderes dos partidos da base aliada para discutir os projetos de lei que formam o marco regulatório do pré-sal. O encontro ocorrerá às 14h30, na sala da liderança do governo na Casa.