Padilha descarta redução de investimentos após CPMI Os debates na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) sobre o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) não vão interferir nos programas de investimentos do governo na agricultura familiar e no agronegócio, afirmou hoje o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Ele deu entrevista ao sair de audiência com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília.