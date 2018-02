Padilha defende realização da CPI da Sabesp na Câmara

O candidato do PT ao governo paulista, Alexandre Padilha, defendeu mecanismos de investigação da crise de abastecimento de água no Estado ao responder à pergunta sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Sabesp instalada na Câmara municipal de São Paulo. Ele disse esperar que a comissão esclareça a questão do abastecimento para a população.

"Espero que seja para fazer um esclarecimento para a população, não para uso político", afirmou. Questionado sobre se o momento da convocação da CPI poderia indicar oportunismo político, Padilha respondeu que o momento coincidiu com o racionamento de água.

O petista afirmou que o governo estadual precisa reconhecer que o racionamento já está ocorrendo e prometeu tirar do papel obras necessárias que ainda não foram realizadas, como a recuperação de mananciais e a ampliação de reservatórios. No entanto, Padilha não respondeu se, caso eleito, formalizaria um racionamento de água. Padilha participou nesta quinta-feira da série "Entrevistas Estadão", da qual participam os principais candidatos ao governo de São Paulo.