Padilha defende Dilma de críticas da oposição e de Mendes

O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, voltou defender a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, da acusação de fazer campanha eleitoral antecipada ao visitar obras do governo pelo País e ao participar de inaugurações ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Dilma é pré-candidata à presidência da República.

"Quem é ministra prepara os projetos, acompanha a preparação dos projetos, faz vistoria nas obras, o que é importante para acelerar a execução delas, e participa das inaugurações", declarou Padilha. Além das críticas feitas pela oposição, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, classificou as viagens da ministra com Lula de "vale-tudo eleitoral".

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Padilha declarou: "Portanto, a ministra Dilma é ministra, faz parte do governo e vai continuar governando o País até o momento que nada a impeça de governar o País." Acrescentou que Dilma "está executando as ações de governo e vai continuar executando."

O ministro disse ainda que a ministra continuará mantendo conversas com os partidos da base aliada. Ele confirmou para a noite desta quarta-feira, 28, um jantar da ministra com o PP e destacou que espera que todos os partidos da base aliada caminhem juntos na eleição de 2010, já que as conversas com todos eles têm sido "produtivas". Padilha lembrou que Dilma já recebeu o PRB e que há pedidos também do PSC e do PTB para conversar com a pré-candidata.