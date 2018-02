Padilha dá tom político ao Mais Médicos em evento do PT Apontado como o nome mais provável do PT na disputa ao governo paulista em 2014, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, deu um tom político ao Mais Médicos, programa que deve ser sua bandeira na possível campanha ao governo paulista, . "É uma ironia São Paulo ser o Estado mais rico da federação, que tem as melhores faculdades de medicina do País e é o que teve de pedir mais médicos para o programa", disse ele, sem citar o governador paulista e seu possível adversário Geraldo Alckmin (PSDB). "Chegou a hora do PT, chegou a nossa vez de governar o estado mais rico do País", completou o ministro, nesta quinta-feira, 21, em encontro de prefeitos e vices do partido em Santo André (SP).