Padilha compara campanha de Dilma a time de Telê

"Fiquei muito triste, porque uma pessoa que é da minha geração, tem menos de 40 anos, ainda acreditar que baixaria pode surtir algum efeito eleitoral, me deixa muito triste. A população quer discutir programa e essa é a linha da nossa candidata", comentou, após a cerimônia de sanção do Estatuto da Igualdade Racial, no Palácio do Itamaraty.

"Eu fico triste com isso, mas estou feliz porque a nossa candidata e os aliados do presidente Lula vão manter o nível da campanha". Segundo Padilha, o PT vai seguir "rigorosamente" a Lei Eleitoral. "Seguimos rigorosamente a lei em 2006, em 2008, e vamos seguir rigorosamente em 2010, essa é a orientação do presidente, tanto para sua postura quanto para todos os seus ministros", disse.

Questionado sobre as multas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Padilha respondeu "nosso time é igual ao do Telê Santana", que "entra em campo para não fazer falta."