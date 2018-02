Padilha afirma que Dilma não definiu prazos para formar ministérios

BRASÍLIA - O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse nesta terça-feira, 9, que a presidente eleita Dilma Rousseff (PT) não estabeleceu prazo "nem para começar, nem para concluir" a escolha da nova equipe de ministros.

"A tradição dos presidentes eleitos é definir ministério até 23 de dezembro. Mas a Dilma não estabeleceu prazo nem para começar nem para concluir", afirmou o ministro, que está hoje no Congresso Nacional conversando com lideranças sobre a pauta de votação da Câmara e do Senado até o final do ano.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Padilha disse ainda que o presidente deixou claro aos ministros em exercício que nenhum deles é dono da pasta que ocupa atualmente.

"Quem vai decidi o governo, ministério é a presidente eleita. O que todo mundo tem que saber é: o baralho mudou de mãos. Acabou uma rodada, agora o baralho está na mão da presidente eleita, está misturando as cartas, nenhum ministro e nenhum partido é dono do ministério que ocupa", completou Padilha.

De acordo com o ministro, Dilma formará uma equipe com a cara dela. "A presidente tem seu tempo. Mulheres, de forma muito especial, têm seu tempo, são mais cuidadosas. O tempo é dela, da presidente eleita", ponderou.

Lula

Padilha disse ainda que o presidente Lula conversará com a presidente eleita Dilma Rousseff sobre as vagas em aberto na Esplanada, antes de fazer qualquer indicação. Uma dessas vagas é a de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), aberta desde a aposentadoria de Eros Grau, em agosto.

"Todas as iniciativas que tenham impacto no próximo governo, ele [Lula] vai conversar com a presidente eleita, seja sobre o STF, sobre as agências reguladoras [que tem cargos vagos]".