Padilha adota tom conservador ao falar sobre prestação de contas na internet

Padilha defendeu o cumprimento do que a lei exige hoje ao lado do candidato petista à reeleição no Senado, Eduardo Suplicy, que divulga os gastos de sua campanha na internet. "Eu sou a favor da transparência total", afirmou Suplicy. A lei exige que o candidato apresente três prestações de contas, uma até o dia 2 de agosto, a segunda até 2 de setembro e a final, até o dia 4 ou 25 de setembro, se o candidato for para o segundo turno.

Na primeira prestação de contas, Padilha declarou uma arrecadação de R$ 188 mil, um valor significativamente menor do que arrecadou a campanha petista ao governo de São Paulo em 2010. No mesmo período, o então candidato Aloizio Mercadante havia conseguido pouco mais de R$ 1 milhão, em valores atualizados. Padilha minimizou a falta de recursos. "Nossa campanha aposta mais na militância do que na arrecadação", disse.