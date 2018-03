Pacto do PT com PMDB em São Paulo foca 2014

Inicialmente batizado de "estado-maior" do PT, o conselho político do partido criado para organizar a eleição municipal de 2012 em São Paulo está decidido a usar a mão de ferro para fazer valer a aliança com o PMDB nas principais cidades do Estado. Isso implica asfixiar algumas candidaturas do PT em prol do fortalecimento da aliança com os peemedebistas em São Paulo.

A exceção seria a capital, onde os dois partidos já trabalham com a perspectiva de candidatura própria e aliança num eventual segundo turno.

O objetivo é que as tratativas sobre as eleições municipais em São Paulo sejam comandadas pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelo vice-presidente da República, Michel Temer, peemedebista que assumiu o controle político da sigla no Estado com a morte do ex-governador Orestes Quércia.

A ideia é que as decisões tomadas pelo "estado-maior" petista, seleto grupo composto pelas principais lideranças do partido no Estado, prefeitos e os líderes no Congresso - isso sem falar, obviamente, no ex-presidente Lula - se sobreponham às deliberações do Grupo de Trabalho Eleitoral (GTE).

Ainda que esteja disposta a ceder ao PMDB em várias grandes cidades do Estado, a direção do PT fará uma exigência: o apoio dos peemedebistas a candidaturas petistas nas 64 cidades que o partido já governa. Em cidades como Sorocaba e Campinas, por exemplo, o PT acredita que o PMDB poderá dar as cartas da disputa e definir o candidato.

A largada das articulações do PT foi dada há cerca de um mês, em um jantar na casa do prefeito de Osasco, Emídio de Souza. Na ocasião, o partido começou a formular as linhas gerais da atuação eleitoral em São Paulo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.