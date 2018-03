Pacto com governadores é tema da coluna de Dilma

A coluna "Conversa com a Presidenta" traz mensagem sobre o pacto com governadores e prefeitos, conforme proposto na semana passada em reunião no Palácio do Planalto, após o aumento do número de protestos populares pelo País. "A palavra pacto significa entendimento, união, deixar de lado o que nos separa e buscar os pontos em comum para um trabalho concreto", cita Dilma. O texto menciona que é preciso buscar soluções rápidas e concretas para alguns problemas da economia, do transporte, da saúde, da educação e, também, da política. "É nossa obrigação transformar o anseio das ruas em realidade", ressalta.

SuperSimples - Dilma destaca também na coluna de hoje que o Simples Nacional (o SuperSimples) é "um dos maiores instrumentos de incentivo fiscal no Brasil". Ela ressalta que esse mecanismo garante tratamento favorecido e diferenciado para mais de 7,3 milhões de pequenos negócios. "O SuperSimples unificou o pagamento de oito tributos, sendo seis federais (IRPJ, IPI, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social e Contribuição para o PIS-Pasep e Contribuição Patronal Previdenciária), o ICMS (de competência dos Estados) e o ISS (municipal)", destaca a presidente.

Dilma também destaca que o sistema foi reforçado no início de 2012 com um aumento de mais de 50% no limite máximo para a opção. "Atualmente permite a participação de empresas com receita anual de até R$ 3,6 milhões", lembra a presidente na coluna.