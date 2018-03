PAC Mobilidade reduzirá tempo no trânsito, diz ministro O ministro das Cidades, Aguinaldo Ribeiro, disse nesta terça-feira que os recursos para os projetos do PAC 2 Mobilidade Grandes Cidades vão reduzir em um mês por ano o tempo que os brasileiros perdem no trânsito, nas localidades contempladas. "Vamos reduzir o trajeto de quatro horas para uma hora: são 3 horas a menos por dia, 15 horas por semana, quase três dias a menos de trânsito por mês. O programa vai devolver um mês por ano de vida (fora do trânsito) ao cidadão", disse durante discurso na cerimônia do PAC 2 Mobilidade, que ocorre no Palácio do Planalto.