PAC e reajustes são itens 'intocáveis' no Orçamento O relator do Projeto de Lei Orçamentária de 2010, deputado federal Geraldo Magela (PT-DF), listou hoje o que chamou de quatro itens "absolutamente intocáveis" no Orçamento para o ano que vem: recursos para as obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), para os programas sociais do governo e para reajuste dos aposentados e servidores públicos federais.