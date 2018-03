PAC é 'colagem de obras', critica Marina Silva

"Minha crítica ao PAC é que ele precisa se transformar em um programa." E um programa voltado para a infraestrutura, segundo ela, terá de ser algo mais abrangente, com coerência interna e externa, em que se pensa a necessidade da infraestrutura para o País de acordo com a dinâmica de crescimento que o Brasil terá para os próximos 5, 20, 30 anos.

Ela reforçou que existem obras repetidas - com o anúncio do PAC 2 antes da conclusão do PAC 1 - e que nem sempre o anunciado é realizado. Algumas obras, destacou, "não ligam lé com cré" e têm caráter político eleitoreiro. Exemplificou com a BR-319, no Pará, onde se quer gastar bilhões com 400 quilômetros dentro de floresta virgem, com a justificativa de que é para as pessoas poderem ir de carro de Manaus para Rondônia. "Seria mais inteligente subsidiar passagens de avião para as pessoas irem para Manaus ou Rondônia", defendeu.

A pré-candidata observou que a tentativa de transformar a campanha presidencial em uma discussão plebiscitária ou numa disputa de currículos "avilta o Brasil". Defendeu que o País não precisa de um gerente. Na sua avaliação, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não eram gerentões e, por isso, conseguiram avanços. O primeiro na estabilidade da economia e o segundo, conseguindo crescimento com avanço social. "Quando se tem visão, se estabelece o processo correto, se consegue as melhores pessoas para criar estruturas e colocá-las de pé."