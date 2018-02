PAC: Dilma admite insatisfação com Transnordestina

A ministra disse que o governo chamou a concessionária para conversar nos próximos dias e afirmou que não faltam recursos para o projeto. Ao ser questionada se poderia cassar a concessão da CFN, Dilma disse que não. "Estamos vendo com otimismo a disposição da CSN para contratar trechos de obra simultaneamente", disse, em entrevista concedida após fazer o balanço das obras do PAC no Distrito Federal.

Questionada sobre as críticas que a oposição faz ao suposto uso político do PAC, Dilma, que já havia feito elogios à parceria com o governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda (DEM), e afirmou que o PAC é um programa suprapartidário. "A liderança é do governo federal, mas temos obras feitas com governos do DEM, do PSDB, de todos os partidos", disse a ministra, virtual candidata à presidência da República em 2010.