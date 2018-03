PAC 2 prevê universalização de serviços de água e luz A segunda versão do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2) prevê o chamado "PAC Água e Luz Para Todos", que pretende universalizar o acessos aos serviços de água e energia elétrica. De acordo com a apresentação que será feita ainda hoje pela manhã, o governo pretende investir R$ 30,6 bilhões nessa área. A informação consta do documento com as principais linhas do PAC 2, distribuído antes das entrevistas de anúncio dos detalhes do programa.