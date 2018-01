Outros nomes podem surgir, avalia idealizador do RenovaBR

O empresário Eduardo Mufarej, idealizador do movimento RenovaBR, que apoia a formação de novas lideranças políticas, afirmou nesta sexta-feira, 24, que, se o apresentador Luciano Huck não confirmar a sua candidatura à Presidência em 2018, outros nomes poderão ocupar o mesmo espaço.

“Hoje, a sociedade está pedindo um candidato de fora da política, porque existe uma fadiga com a política tradicional e o Luciano é um personagem nacional, conhecido em todos os lugares, que tem uma empatia gigantesca com a população. Isso é que traz essa reação positiva em relação ao nome dele”, disse, em referência à pesquisa Barômetro Político Estadão-Ipsos, divulgada nesta quinta-feira, 23, na qual o apresentador da TV Globo aparece com 60% de aprovação, a maior do levantamento. “Mas, se não for o Luciano, há outras pessoas, como o João Dionísio Amoêdo, pré-candidato do Novo, que teve a coragem e a disposição de criar um partido com o objetivo de renovar a política no País.”

Embora deseje ser candidato, Huck está reticente porque não deseja comprometer sua carreira na mídia caso não seja o vencedor no pleito. A TV Globo já teria definido que ele deve decidir se vai ou não concorrer até o fim de dezembro – e, em caso de resposta positiva, ele não poderia voltar a trabalhar na emissora.

“O Luciano é uma pessoa que sabe ouvir muito bem, aberta, moderna, com uma visão contemporânea do papel do Estado na sociedade, e acredito que ele ou outras pessoas que tenham uma visão análoga, dariam ao Brasil uma importante vantagem no novo ciclo que se inicia em 2018”, disse Mufarej.