Outros diálogos interceptados

19 de junho de 2009

10h44min05s

Paulo Guilherme Mello, assessor de Romeu Tuma Jr., telefona para o delegado Antônio Carlos Bueno Torres para cobrar explicações. O delegado se mostra surpreso e diz ter levado o assunto a "Adilson, diretor de lá", que a PF identifica como Adilson Vieira Pinto, diretor da Academia de Polícia de SP.

Guilherme: Escuta, você lembra que eu fui te visitar e o Leocádio pediu pra eu te passar o nome de uma pessoa?

Antonio: Positivo.

Guilherme: Então, ele chegou aí da... da... da onde ele tava, de viagem hoje cedo e me cobrou isso aí, falou que não virou lá o negócio lá, né? E pediu pra ligar pra você pra perguntar o que aconteceu. Mas tudo bem, depois vê se você liga pra ele lá, hein?

Antonio: Puta, que era do futuro genro dele.

Guilherme: É isso mesmo. Falou que não virou.

Antonio: Pô, falei direto com o Adilson, que é o diretor lá. Eu vou tentar reconstituir aí.

Guilherme: Então, ele vai te cobrar aí. Eu sei, eu falei isso pra ele, que na minha frente você já, já fez uma... um trabalho, entendeu? No momento que eu tava aí. Mas tudo bem.

Antonio: Cacete, eu vou correr atrás aí.

Guilherme: Positivo. TKS, Antônio Carlos.

Antonio: Abraço.

19 de junho de 2009

12h57min24s

Tuma Jr., que se mostra irritado, pergunta a Guilherme a razão da não aprovação de seu genro e propõe uma solução para reparar o problema.

Guilherme: Doutor Romeu.

Romeu: Vê com aqueles cornos lá que que aconteceu lá naquele rapaz lá que cê foi falar aquela vez. Eu mandei ele fazer recurso.

Guilherme: Eu falei lá com a pessoa que cê mandou eu falar e naquele dia mesmo é... aquele dia mesmo ele já ligou pra alguém, né, na minha frente, então ele ficou meio surpreso até. Mas é isso aí.

Romeu: Que sacanagem, cara! Então tá, deixa eu falar: a Regiane acho que tava querendo falar com você, eu não lembro que que era. Não, acho que é negócio do passaporte lá, precisava te perguntar um negócio. Depois chama ela no rádio pra mim.

Guilherme: Positivo.

Guilherme: Viu, eu falei inclusive hoje de novo com ele, com o moço lá, e ele...ele falou que ia falar com o cara, agora se tem essa possibilidade do recurso depois você é...eu entro em contato com ele, já me dá uma cópia aí eu levo lá pra ele de novo.

Romeu: Positivo.