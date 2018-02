Outro vereador infiel do Pará é cassado O Tribunal Regional Eleitoral do Pará cassou ontem o segundo vereador por infidelidade partidária. Adenor Ferreira da Silva, de Marapanim, trocou o PV pelo PMDB em setembro de 2007. Além dele, outro vereador do Pará e um de Rondônia perderam o cargo após o Tribunal Superior Eleitoral definir que o mandato é do partido.